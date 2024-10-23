В Минске таксист сломал руку пассажиру — по неосторожности. Как так вышло?

Мужчина работал водителем в такси. В тот день ему поступил заказ на перевозку парня и девушки на улицу Мирошниченко. Во время поездки водитель спросил у пассажиров, сколько у них денег, и получил ответ: «Достаточно». Возникла ссора, в результате которой парень попросил остановить машину. Пассажиры вышли из авто на улице Радиальной, но водитель вышел за ними, думая, что пассажиры громко хлопнули дверью. Подойдя к парню, он оскорбил его и ударил по ноге, из-за чего тот потерял равновесие и упал. После этого водитель уехал.