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В Анкаре у здания авиакосмической компании произошел теракт

Возле здания турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре прогремел взрыв. Сообщается о погибших и раненых. Глава МВД Турции Али Ерликая назвал произошедшее терактом.

Завод TUSAS расположен в районе Кахраманказан. Газета Sabah пишет, что неподалеку от здания смертник привел в действие взрывное устройство. Прогремело два взрыва, за ними последовала перестрелка. Сейчас в район направлены силы безопасности, пожарные и медицинские бригады.

«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAS в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал глава турецкого МВД в соцсети X. A-Haber и HaberTurk пишут, что, по некоторым данным, в здании могут находиться заложники.

Взрыв прогремел во время пересменки сотрудников охраны, отмечает HaberTurk.

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