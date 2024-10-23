В Анкаре у здания авиакосмической компании произошел теракт

«Сегодня произошел теракт на объектах компании TUSAS в Анкаре. В результате нападения, к сожалению, есть погибшие и раненные», — написал глава турецкого МВД в соцсети X. A-Haber и HaberTurk пишут, что, по некоторым данным, в здании могут находиться заложники.