Олбани
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове на Левобережной столкнулись две иномарки

Травмированы четверо человек.

Источник: Rostof.ru

Сегодня около полудня в Ростове-на-Дону, в районе дома № 95 по улице Левобережная, 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry нарушил расположение автомобиля при встречном разъезде и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 38-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.

— В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Camry, 22-летний пассажир данного автомобиля и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — двое 19-ти лет и один 18-ти лет — получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.