В Ростове на Левобережной столкнулись две иномарки

Сегодня около полудня в Ростове-на-Дону, в районе дома № 95 по улице Левобережная, 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry нарушил расположение автомобиля при встречном разъезде и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 38-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.