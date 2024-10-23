В Ростове на Левобережной столкнулись две иномарки

Сегодня около полудня в Ростове-на-Дону, в районе дома № 95 по улице Левобережная, 21-летний водитель автомобиля Toyota Camry нарушил расположение автомобиля при встречном разъезде и допустил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris, под управлением 38-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.
— В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Camry, 22-летний пассажир данного автомобиля и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris — двое 19-ти лет и один 18-ти лет — получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.