Омич зарезал знакомого и пытался инсценировать самооборону

В Таврическом районном суде завершилось рассмотрение уголовного дела с участием присяжных заседателей. 62-летний местный житель пытался убедить их, что зарезал своего знакомого при самообороне.
Как сообщили в прокуратуре Омской области, в феврале 2022 года подсудимый выпивал со своим знакомым. Мужчины повздорили, и один вонзил другому нож в шею. От полученного ранения пострадавший умер на месте, а виновник решил инсценировать самооборону.
Он вложил в руку мертвого товарища еще один нож пытался убедить сначала следствие, а затем и присяжных в том, что знакомый напал на него первым.
Однако уловка не сработала. Присяжные заседатели признали мужчину виновным в убийстве. Приговор суда — 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимый должен будет выплатить брату погибшего миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.