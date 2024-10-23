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В Ростовской области задержан «рабовладелец», который удерживал 18 человек

Он заставлял людей работать на полях за еду.

Источник: РИА "Новости"

В Ростовской области задержан «рабовладелец», который насильно удерживал и избивал 18 человек. Мужчина заставлял людей работать на полях за еду.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области, подозреваемым оказался житель города Азова. Сейчас следователи выполняют необходимые оперативные действия.

«Задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”, “д” части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — сообщили в региональном следственном управлении.

Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Более подробно об этой ситуации мы писали здесь.

СК