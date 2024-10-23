В Ростовской области задержан «рабовладелец», который удерживал 18 человек

В Ростовской области задержан «рабовладелец», который насильно удерживал и избивал 18 человек. Мужчина заставлял людей работать на полях за еду.
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области, подозреваемым оказался житель города Азова. Сейчас следователи выполняют необходимые оперативные действия.
«Задержан житель города Азова Ростовской области, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного пунктами “а”, “д” части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда)», — сообщили в региональном следственном управлении.
Теперь решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Более подробно об этой ситуации мы писали здесь.