Тепловоз и вагон с металлом сошли с рельсов в Иркутской области

В Иркутской области 22 октября тепловоз и вагон с металлом сошли с рельсов. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР, сейчас начата доследственная проверка. Отметим, что другие поезда продолжили курсировать без перебоев.
— Следователями Братского следственного отдела на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — поделились в ведомстве.
Авария произошла на подъездном пути Вторчермет станции Зима. Во время схода вагона никто не пострадал.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ потушили пожар на улице Терешковой. Там огонь бушевал на площади около 100 квадратных метров.