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Тепловоз и вагон с металлом сошли с рельсов в Иркутской области

Движение поездов не приостанавливалось.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 22 октября тепловоз и вагон с металлом сошли с рельсов. Как сообщили в пресс-службе Восточного МСУТ СКР, сейчас начата доследственная проверка. Отметим, что другие поезда продолжили курсировать без перебоев.

— Следователями Братского следственного отдела на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), — поделились в ведомстве.

Авария произошла на подъездном пути Вторчермет станции Зима. Во время схода вагона никто не пострадал.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Улан-Удэ потушили пожар на улице Терешковой. Там огонь бушевал на площади около 100 квадратных метров.