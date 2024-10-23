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Мать погибшей в Ташкенте российской журналистки назвала возможную причину ее смерти

Российская журналистка Ирина Паперная могла отравиться газом, рассказала ТАСС ее мать Любовь Паперная.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Скорая помощь.
Источник: Shutterstock

Официальная информация относительно причин гибели в Узбекистане граждан Российской Федерации Ирины Паперной и Максима Радченко еще не озвучена. Но по предварительным данным, россияне скончались вследствие отравления газом, который мог попасть в гостиничный номер через вентиляционную систему.

22 октября в отеле «Караман Палас» в Ташкенте обнаружили тела российской журналистки Ирины Паперной и ее друга Максима Радченко. Генеральная прокуратура Узбекистана вскоре заявила, что граждане скончались в результате отравления неустановленным веществом в ночь с 19 на 20 октября 2024 года.

Дверь в гостиничный номер сотрудники отеля вскрыли после того, как Ирина и ее друг перестали отвечать на звонки персонала. По словам матери погибшей, в это время она тоже уже не могла дозвониться до дочери. Таким образом, россияне лежали мертвыми в номере отеля около двух суток.

Отец погибшего Максима Радченко считает, что в процессе чистки бассейна отеля образовался метан. Газ попал в номер через вентиляционную систему. Тела погибших уже доставили в Российскую Федерацию.

несчастный случай