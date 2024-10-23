Мать погибшей в Ташкенте российской журналистки назвала возможную причину ее смерти

Дверь в гостиничный номер сотрудники отеля вскрыли после того, как Ирина и ее друг перестали отвечать на звонки персонала. По словам матери погибшей, в это время она тоже уже не могла дозвониться до дочери. Таким образом, россияне лежали мертвыми в номере отеля около двух суток.