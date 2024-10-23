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«Приревновала к своей сестре»: жительница Башкирии напала с кухонным ножом на супруга

Жительница Башкирии набросилась с ножом на мужа из-за ревности к сестре.
Источник: Комсомольская правда

В Ишимбайском районе Башкирии полиция задержала женщина, едва не убившая своего мужа. Об этом рассказала пресс-служба МВД республики.

У 48-летней подозреваемой был день рождения. Она с супругом пригласила в гости знакомых и родственников. После застолья некоторые гости разошлась по домам, и на следующий день праздник продолжился с оставшейся родней.

В какой-то момент между семейной парой вспыхнул конфликт из-за того, что жена приревновала мужа к своей сестре. Подозреваемая схватила кухонный нож и несколько раз ударила им супруга. Родственница, на глазах которой все случилось, вызвала скорую.

49-летнего мужчину госпитализировали. Его жену задержали, она дала признательные показания. На нее завели уголовное дело.

— Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Нож изъят, — сообщает МВД.

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