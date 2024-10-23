Что известно о теракте на объекте TUSAS в Анкаре

По данным муниципальных властей, погибли три человека, пятеро пострадали. Как сообщили турецкие СМИ, двоих из трех террористов ликвидировали.
Обстоятельства ЧП
- Террористическую атаку совершили против объекта TUSAS в районе Кахраманказан в Анкаре.
- В настоящее время подъездные дороги к подвергшемуся атаке объекту перекрыли.
- В район прибыло большое количество полиции, спецназ, спасатели и медики.
- Над местом происшествия барражируют вертолеты полиции.
- По предварительным неофициальным данным, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода TUSAS, который выпускает авиатехнику, беспилотники и вооружение.
- Считается, что источником взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации завязалась перестрелка.
- Нападение, как сообщает телеканал A Haber, произошло во время пересменки охраны.
- Террористы могли прорваться внутрь территории и захватить заложников, сообщил телеканал NTV.
- Отмечается, что перестрелка по-прежнему слышна. По имеющимся данным, несколько террористов подъехали ко входу на такси.
- В нападении участвовали как минимум двое — мужчина и женщина, одетые в черную форму.
- У них в руках замечены автоматы и пистолеты, за плечами — объемные рюкзаки. В них, по предварительной версии, находятся дополнительные магазины с патронами, а также взрывчатка.
Погибшие и пострадавшие
- Ерликая подтвердил факт теракта и заявил о наличии погибших и раненых.
Расследование
- Генпрокуратура Анкары начала расследование по факту теракта.
- Как сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, вести расследование назначили заместителя генпрокурора и восемь прокуроров.
- Высший совет по радио и телевидению Турции ввел ограничения для СМИ на освещение теракта.