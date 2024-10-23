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Что известно о теракте на объекте TUSAS в Анкаре

Глава МВД Турции Али Ерликая подтвердил факт теракта на объекте турецкой аэрокосмической корпорации TUSAS.

По данным муниципальных властей, погибли три человека, пятеро пострадали. Как сообщили турецкие СМИ, двоих из трех террористов ликвидировали.

Обстоятельства ЧП

  • Террористическую атаку совершили против объекта TUSAS в районе Кахраманказан в Анкаре.
  • В настоящее время подъездные дороги к подвергшемуся атаке объекту перекрыли.
  • В район прибыло большое количество полиции, спецназ, спасатели и медики.
  • Над местом происшествия барражируют вертолеты полиции.
  • По предварительным неофициальным данным, взрыв произошел на одном из охраняемых въездов на территорию завода TUSAS, который выпускает авиатехнику, беспилотники и вооружение.
  • Считается, что источником взрыва мог быть террорист-смертник. После детонации завязалась перестрелка.
  • Нападение, как сообщает телеканал A Haber, произошло во время пересменки охраны.
  • Террористы могли прорваться внутрь территории и захватить заложников, сообщил телеканал NTV.
  • Отмечается, что перестрелка по-прежнему слышна. По имеющимся данным, несколько террористов подъехали ко входу на такси.
  • В нападении участвовали как минимум двое — мужчина и женщина, одетые в черную форму.
  • У них в руках замечены автоматы и пистолеты, за плечами — объемные рюкзаки. В них, по предварительной версии, находятся дополнительные магазины с патронами, а также взрывчатка.

Погибшие и пострадавшие

  • Ерликая подтвердил факт теракта и заявил о наличии погибших и раненых.

Расследование

  • Генпрокуратура Анкары начала расследование по факту теракта.
  • Как сообщил глава Минюста Турции Йылмаз Тунч, вести расследование назначили заместителя генпрокурора и восемь прокуроров.
  • Высший совет по радио и телевидению Турции ввел ограничения для СМИ на освещение теракта.