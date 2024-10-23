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В Турции сообщили о возможном захвате заложников террористами

Силы безопасности Турции вступили бои с террористами в Анкаре, есть вероятность, что они захватили заложников, пишут A Haber и NTV.

Ранее глава турецкого МВД Али Йерликая заявил, что на аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries (TUSAS) в Анкаре был совершен теракт, есть погибшие и раненые. По данным NTV, в здании произошли выстрелы и взрывы, персонал эвакуировали. На место происшествия направили силы безопасности, пожарных и медиков.

«Были приняты очень строгие меры безопасности. Полиция перекрыла дороги, патрулирует этот район. Мы видели, как машины скорой помощи въезжали внутрь. Также отмечается, что есть заложники», — сообщал корреспондент A Haber.

По данным издания, пять вертолетов были подняты в воздух. Журналисты сообщили о задымлении в районе происшествия, но не уточнили причины.

Количество погибших, пострадавших и возможных заложников остается неизвестным.

Turkish Aerospace Industries Inc. — технологическая компания в области проектирования, разработки, производства, комплектации, обновления и послепродажного обслуживания воздушных судов в Турции. Она в том числе выпускает разведывательные беспилотники TAI Anka UAV, ударные вертолеты T129 ATAK и истребители пятого поколения TF-X.