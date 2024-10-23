В Турции сообщили о возможном захвате заложников террористами

Ранее глава турецкого МВД Али Йерликая заявил, что на аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries (TUSAS) в Анкаре был совершен теракт, есть погибшие и раненые. По данным NTV, в здании произошли выстрелы и взрывы, персонал эвакуировали. На место происшествия направили силы безопасности, пожарных и медиков.