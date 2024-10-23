Пять человек пострадали в аварии на Левом берегу Дона в Ростове

На улице Левобережной Ростова-на-Дону в ДТП пострадали сразу пять человек, все они с травмами были доставлены в больницу. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла 23 октября, около 11:44. Предварительно, 21-летний водитель Toyota Camry «нарушил расположение при встречном разъезде» и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением водителя 38 лет.
— Пострадали сам водитель Toyota Camry, его 22-летний пассажир, а также пассажиры Hyundai Solaris, одному из них 18 лет, двум — по 19 лет. Сейчас обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Напомним, ранее массовое ДТП случилось на Вавилова. Донских водителей просят быть внимательными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно контролировать скорость и дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.