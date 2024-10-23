Французская иномарка загорелась прямо на шоссе в Уфе

Инцидент произошел недалеко от поворота на Кордон на Демском шоссе, вспыхнул Renault Logan. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, которые ликвидировали горение. До прибытия специалистов очевидцы пытались потушить возгорание, но у них ничего не вышло, поскольку пламя распространялось очень быстро.