Французская иномарка загорелась прямо на шоссе в Уфе

Сегодня вечером, 23 октября, в Уфе загорелась иномарка. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
Инцидент произошел недалеко от поворота на Кордон на Демском шоссе, вспыхнул Renault Logan. На место ЧП были направлены огнеборцы МЧС, которые ликвидировали горение. До прибытия специалистов очевидцы пытались потушить возгорание, но у них ничего не вышло, поскольку пламя распространялось очень быстро.
К счастью, в результате происшествия никто не погиб и не пострадал, в том числе водитель вспыхнувшей машины.
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