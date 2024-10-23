«Ничего не бойся!»: Странное сообщение-шифр получили родители пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

— Анютка, солнышко! Я надеюсь, что ты почитаешь это сообщение. Ничего не бойся! Не переживай, что нам могут причинить вред, — обратилась Диана к дочери. — Мы тебя очень любим и никогда не перестанем тебя искать! Если можешь — выйди на связь. Мы поддержим тебя в любом случае. И знай, пока мы живы, мы тебя ждем. А те, кто виноват в твоем исчезновении, клянусь, они пожалеют до седьмого колена. Солнышко, мы тебя любим!