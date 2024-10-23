«Ничего не бойся!»: Странное сообщение-шифр получили родители пропавшей в Дагестане студентки из Ростова

Девятый месяц следователи ведут дело о загадочном исчезновении 22-летней ростовчанки Анны Цомартовой в Дагестане. Студентка третьего курса РЮИ МВД в составе сборной 10 февраля выступала на соревнованиях по тайскому боксу в Каспийске.
После выступления, которое закончилось проигрышем, ростовчанка пошла к морю подышать воздухом. Телефон Аня забыла у младшего брата, банковская карта и документы остались в гостинице. Скорее всего, спортсменка хотела недолго побродить у воды.
Во время прогулки Анна попала на территорию ведомственного санатория. Там ее сняли камеры, установленные на территории. Но вот куда потом исчезла девушка — большая загадка.
Девушку, похожую на Анну Цомартову, видели в ОАЭ. Фото: из архива семьи.
ГОТОВЯТ ПОВТОРНЫЙ ЗАПРОС В ИНТЕРПОЛ.
Следователи Дагестана возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Так делают всегда, когда человек исчезает бесследно. Спустя несколько месяцев после расследования семья Анны добилась того, чтобы дело передали в федеральный СК.
Как рассказал «Комсомольской правде — Ростов-на-Дону» Николай — отец Ани, на днях его супруга общалась с московским следователем. Мама девушки дала свои пояснения.
— Материалы дела насчитывают уже 22 тома, — пояснил Николай Цомартов.
Также сейчас проходит ряд экспертиз. Кроме того, московский специалист сказал, что направит в Интерпол повторный запрос.
Дело в том, что Анна может находиться в ОАЭ. Именно оттуда пару месяцев назад родителям прислали фото девушки из метро в Дубае. Девушка на снимке очень похожа на Анну. Чтобы окончательно подтвердить это или опровергнуть, необходимы записи с камер из метрополитена. Предоставить файлы могут только по запросу Интерпола.
Параллельно семья пытается своими силами узнать хоть что-то о том, где может находиться старшая дочь.
Анна Цомартова учится на третьем курсе РЮИ МВД. Фото: из архива семьи.
ЗВОНОК ОТ АНОНИМА.
В телеграм-канале, посвященном поискам, родители рассказывают о последних новостях. Там же Николай на днях опубликовал пост, в котором попросил вероятных свидетелей, возможно, сотрудников санатория, на условиях анонимности поделиться хоть какой-нибудь информацией.
— На этот призыв откликнулся человек, который раньше работал в санатории. Он сказал, что на территории здравницы Анне никто не мог причинить вред. Но вот где она, звонивший не знает. Я же уверен точно — Анна жива и мы ее найдем.
Тем временем в телеграм-канале о поисках Ани написали странный комментарий.
— Аня, бывало, сильно уставала на учебе, не всегда находила силы позвонить. У нас была шутка. Мы говорили: "Дочка, присылай хотя бы точку, так мы будем знать, что все с тобой в порядке. В одном из интервью Диана об этом упомянула.
Анна Цомартова — старшая дочь в многодетной семье. Фото: из архива семьи.
«ПОКА МЫ ЖИВЫ, МЫ ТЕБЯ ЖДЕМ».
И вот на днях с аккаунта, который завели на имя Анны Цомартовой, родители девушки получили комментарий.
— Это была точка. Просто точка. Понимаете? И страницу, с которой отправили сообщение, мгновенно удалили. Мы не успели даже сделать скриншот экрана, — сказал отец.
Николая также добавил, что Диана вернется из Москвы совсем скоро.
— Анютка, солнышко! Я надеюсь, что ты почитаешь это сообщение. Ничего не бойся! Не переживай, что нам могут причинить вред, — обратилась Диана к дочери. — Мы тебя очень любим и никогда не перестанем тебя искать! Если можешь — выйди на связь. Мы поддержим тебя в любом случае. И знай, пока мы живы, мы тебя ждем. А те, кто виноват в твоем исчезновении, клянусь, они пожалеют до седьмого колена. Солнышко, мы тебя любим!