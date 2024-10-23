Суд продлил срок следствия по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

Решение вынес Таганский суд.
Как стало известно SHOT, Леонтьев родился в Марий Эл, ранее был судим за кражу, в 2022 году вышел на свободу, у него совершеннолетние дети. На заседании Леонтьев скрывал своё лицо от камер и молчал.
По версии следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты сотовых операторов для переговоров между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги, обналичил более 3,1 млн рублей. Деньги он распределил между собой и соучастниками.