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Суд продлил срок следствия по делу об афере с квартирой Ларисы Долиной

43-летнего Дмитрия Леонтьева арестовали до 22 декабря.

Источник: Reuters

Решение вынес Таганский суд.

Как стало известно SHOT, Леонтьев родился в Марий Эл, ранее был судим за кражу, в 2022 году вышел на свободу, у него совершеннолетние дети. На заседании Леонтьев скрывал своё лицо от камер и молчал.

По версии следствия, Леонтьев покупал средства связи и сим-карты сотовых операторов для переговоров между членами организованной группы, получал на банковские карты похищенные у Долиной деньги, обналичил более 3,1 млн рублей. Деньги он распределил между собой и соучастниками.