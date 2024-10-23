Шесть лет грозит трем борисовчанам, избившим семейную пару в их в квартире

Трое борисовчан избили пожилую семейную пару, как рассказали в милиции, пьяная пьяная компания избила в собственной квартире 60-летнего мужчину, травмы также были нанесены и его спутнице.
Инцидент случился одним из вечеров в квартире многоэтажки по улице Трусова. Как выяснили милиционеры, к потерпевшим, к семейной паре, в гости пришла соседка. Все трое начали распивать алкоголь, однако в какой-то момент в помещении ворвались неизвестные, которым начали избивать хозяев квартиры, после чего скрылись.
По горячим следам правоохранители нашли нападавших, ими оказались местные жители в возрасте от 31 до 41 года. В числе нападших был сын той самой соседки, которая отдыхала у семейной пары тем вечером. Фигурант пояснил, что он был против того, чтобы его мать общалась с соседями, поскольку, с его слов, они втягивали ее в «антиобщественное поведение и склоняли к распитию алкоголя».
Говоря о мотивах своего поступка, фигурант пояснил, что он знал, что его мать в тот вечер находится у соседей и наведался туда именно для того, чтобы избить и проучить их.
«В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за хулиганство. Теперь криминальному трио грозит до шести лет лишения свободы», — констатировали в милиции.
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