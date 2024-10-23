Шесть лет грозит трем борисовчанам, избившим семейную пару в их в квартире

По горячим следам правоохранители нашли нападавших, ими оказались местные жители в возрасте от 31 до 41 года. В числе нападших был сын той самой соседки, которая отдыхала у семейной пары тем вечером. Фигурант пояснил, что он был против того, чтобы его мать общалась с соседями, поскольку, с его слов, они втягивали ее в «антиобщественное поведение и склоняли к распитию алкоголя».