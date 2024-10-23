В Воронеже осудили пятерых членов ОПГ, распространявших наркотики

Как установил Коминтерновский районный суд, с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Воронежа и области действовала организованная преступная группа. Пять подельников в возрасте от 30 до 36 лет занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Один из участников получал оптовые партии наркотиков и их передавал закладчикам — остальным членам ОПГ. Затем они размещали тайники, доступ к которым покупатели получали, приобретая их через интернет.
При попытке сбыта очередной партии наркотиков фигурантов задержали сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъято свыше одного килограмма героина и 70 граммов метадона. Все задержанные признали вину в полном объеме.
В соответствии с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5,5 до 12 лет в исправительных колониях особого, строгого и общего режимов.