В Воронеже осудили пятерых членов ОПГ, распространявших наркотики

Как установил Коминтерновский районный суд, с сентября 2022 года по февраль 2023 года на территории Воронежа и области действовала организованная преступная группа. Пять подельников в возрасте от 30 до 36 лет занимались сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.