У следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета произошел сбой в оборудовании

Сегодня рано утром, 23 октября, у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета в полете произошел сбой в оборудовании. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
ЧП произошло в районе международного аэропорта имени Мустая Карима на высоте 1200 метров. Перед приземлением экипаж воздушного судна принял решение уйти на второй круг из-за ложного срабатывания системы предупреждения столкновения с землей и неверного показания GPS. Режим срочности команда объявлять не стала.
К счастью, все закончилось хорошо, и посадка впоследствии прошла благополучно.
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