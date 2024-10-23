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У следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета произошел сбой в оборудовании

Уфа в полете засбоили приборы.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня рано утром, 23 октября, у следовавшего из Санкт-Петербурга в Уфу самолета в полете произошел сбой в оборудовании. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.

ЧП произошло в районе международного аэропорта имени Мустая Карима на высоте 1200 метров. Перед приземлением экипаж воздушного судна принял решение уйти на второй круг из-за ложного срабатывания системы предупреждения столкновения с землей и неверного показания GPS. Режим срочности команда объявлять не стала.

К счастью, все закончилось хорошо, и посадка впоследствии прошла благополучно.

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