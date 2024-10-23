Учитель математики из Светлогорска стал фигурантом десяти уголовных дел за совращение учеников

Более десяти уголовных дел возбудили правоохранители в отношении учителя математики и информатики одной из школ Светлогорска. Об этом, как передает «Гомельская праўда», рассказали правоохранители области.
Привели милиционеры некоторые статистические данные. В 2018 году было зарегистрировано около 100 преступлений, связанных с половой свободой несовершеннолетних, в 2023-ем подобных правонарушений было зафиксировано 236, а с начала текущего, 2024-го, года уже известно о 132 преступных действиях.
Как подчеркивают правоохранители Гомельской области, регион занимает, увы, лидирующие позиции в Беларуси.
— Но это не говорит о том, что на Гомельщине больше педофилов, чем в других регионах. Скорее указывает на хорошую работу субъектов профилактики и правоохранительных органов, — отметил сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов.
Увы, нередко, соответствующая категория преступлений совершается в учреждениях образованиях педагогами. Так в минувшем 2023 году было возбуждено более десяти уголовных дел в отношении учителя математики и информатики одной из школ Светлогорска. Он руководил кружком и совращал мальчиков, которые посещали его занятия.
Привели правоохранители и некоторый усредненный портрет педофила: в 99% случаев это мужчины от 16 до 65 лет.
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