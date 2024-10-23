Учитель математики из Светлогорска стал фигурантом десяти уголовных дел за совращение учеников

— Но это не говорит о том, что на Гомельщине больше педофилов, чем в других регионах. Скорее указывает на хорошую работу субъектов профилактики и правоохранительных органов, — отметил сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов.