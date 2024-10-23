Олбани
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учитель математики из Светлогорска стал фигурантом десяти уголовных дел за совращение учеников

Учитель из Светлогорска стал фигурантом десяти дел за совращение учеников.

Источник: Комсомольская правда

Более десяти уголовных дел возбудили правоохранители в отношении учителя математики и информатики одной из школ Светлогорска. Об этом, как передает «Гомельская праўда», рассказали правоохранители области.

Привели милиционеры некоторые статистические данные. В 2018 году было зарегистрировано около 100 преступлений, связанных с половой свободой несовершеннолетних, в 2023-ем подобных правонарушений было зафиксировано 236, а с начала текущего, 2024-го, года уже известно о 132 преступных действиях.

Как подчеркивают правоохранители Гомельской области, регион занимает, увы, лидирующие позиции в Беларуси.

— Но это не говорит о том, что на Гомельщине больше педофилов, чем в других регионах. Скорее указывает на хорошую работу субъектов профилактики и правоохранительных органов, — отметил сотрудник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Дмитрий Шалобасов.

Увы, нередко, соответствующая категория преступлений совершается в учреждениях образованиях педагогами. Так в минувшем 2023 году было возбуждено более десяти уголовных дел в отношении учителя математики и информатики одной из школ Светлогорска. Он руководил кружком и совращал мальчиков, которые посещали его занятия.

Привели правоохранители и некоторый усредненный портрет педофила: в 99% случаев это мужчины от 16 до 65 лет.

Ранее мы писали о том, что шесть лет лишения свободы грозит трем борисовчанам, избившим семейную пару в их в квартире (все произошло между соседями — тут детали и подробности).