Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.
В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани он выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом.
«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — сказал турецкий лидер.
Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках — мужчина и женщина — пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.
На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.
Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.