Олбани
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

КАЗАНЬ, 23 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в теракте в Анкаре погибли четыре человека.

Источник: Пресс-служба Президента России

По данным турецких СМИ, взрыв прогремел в среду в районе Кахраманказан в Анкаре у здания турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

В ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Казани он выразил благодарность за соболезнования в связи с терактом.

«Благодарю вас за соболезнования. У нас четыре погибших», — сказал турецкий лидер.

Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках — мужчина и женщина — пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.

На место стянуты многочисленные отряды полиции и военные, в воздухе барражируют полицейские вертолеты, движение по ближайшим автодорогам перекрыто.

Компания TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.