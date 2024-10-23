Эрдоган заявил о четырех погибших при теракте в Анкаре

Ранее СМИ опубликовали видео, как боевики вышли из подъехавшего к проходной такси, как минимум два человека с оружием в руках — мужчина и женщина — пытаются войти в здание. Также канал показал фотографию одного из нападавших уже внутри здания, при нём, по всей видимости, стрелковое оружие и рюкзак.