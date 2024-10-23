Олбани
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арестован исполнитель покушения на экс-зампреда Правительства Ингушетии

Василия Коновалова отправили в СИЗО до 10 октября.

Источник: РИА "Новости"

Как передаёт корреспондент SHOT, во время заседания суда Коновалов заявил, что не возражает против своего ареста, раз об этом ходатайствует прокурор. В России у него не было регистрации — он является гражданином Украины — и не было работы. В 2020 году он был судим за наркотики, но этим летом его отпустили по УДО.

Ранее был арестован Башир Омарходжаев, которого подозревают в организации покушения на убийство Шерипа Алихаджиева. По версии следствия, он обещал Коновалову 20 миллионов рублей, но дал только предоплату 500 тысяч рублей.