Арестован исполнитель покушения на экс-зампреда Правительства Ингушетии

Как передаёт корреспондент SHOT, во время заседания суда Коновалов заявил, что не возражает против своего ареста, раз об этом ходатайствует прокурор. В России у него не было регистрации — он является гражданином Украины — и не было работы. В 2020 году он был судим за наркотики, но этим летом его отпустили по УДО.