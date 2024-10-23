В Ростовской области задержали мужчину, который до смерти избил свою 88-летнюю бабушку

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в жестоком избиении бабушки. Происшествие случилось в октябре в хуторе Калиновка, сообщили в региональном управлении следственного комитета.
По версии правоохранителей, в тот день у подозреваемого произошел конфликт с 88-летней родственницей. Он напал на женщину и начал ее бить по голове и телу. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Во время допроса он признал вину. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи установили, что ранее мужчину уже привлекали к уголовной ответственности.
Возбуждено уголовное дело. Андрей АБРАМОВ.
— По уголовному делу следователем выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в управлении.
Напомним, в суд передали дело в отношении мужчины, который напал на 86-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел зимой прошлого года в Матвеево-Курганском районе. Следователи считают, что 34-летний подозреваемый проник в дом к пожилой женщине и избил ее. После этого он забрал у хозяйки жилища 20 тысяч и скрылся. Вскоре правоохранители его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».