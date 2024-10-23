В Ростовской области задержали мужчину, который до смерти избил свою 88-летнюю бабушку

Напомним, в суд передали дело в отношении мужчины, который напал на 86-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел зимой прошлого года в Матвеево-Курганском районе. Следователи считают, что 34-летний подозреваемый проник в дом к пожилой женщине и избил ее. После этого он забрал у хозяйки жилища 20 тысяч и скрылся. Вскоре правоохранители его задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».