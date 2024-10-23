Челябинский областной суд завтра вынесет приговор мигрантам, убившим парня

На прениях сторон стало известно, что из восьми подсудимых четверых обвиняют в убийстве и хулиганстве и еще четверых — только в хулиганстве. Первым запрошены сроки от 13 до 14,5 года (Мирову — 18 лет) строгого режима, оставшейся четверке — 5−5,5 года в колонии общего режима.