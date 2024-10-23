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Челябинский областной суд завтра вынесет приговор мигрантам, убившим парня

Дату оглашения приговора перенесли на неделю.

Источник: AP 2024

Завтра, 24 октября, Челябинский областной суд вынесет приговор по делу об убийстве 17-летнего Игоря Е., челябинского выпускника-одиннадцатиклассника.

Напомним, апреле прошлого года парня убили в результате драки между челябинскими молодыми людьми и уроженцами Таджкистана.

9 апреля 2023 произошло чудовищное преступление — во время потасовки возле ТРК «Космос» был убит челябинский школьник Игорь Е. 17-летний подросток стал случайной жертвой, получив два ножевых ранения.

Вскоре после случившегося силовики задержали 20-летнего подозреваемого в нападении на школьника, а в течение следующих дней — ещё нескольких фигурантов, среди которых были несовершеннолетние. Выяснилось, что некоторые из них учились в Челябинске по направлению «правоохранительная деятельность».

На заседании суда прокуратура озвучила выдвигаемые сроки обвиняемым. Самый большой срок запрошен Шахрому Мирову — 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

На прениях сторон стало известно, что из восьми подсудимых четверых обвиняют в убийстве и хулиганстве и еще четверых — только в хулиганстве. Первым запрошены сроки от 13 до 14,5 года (Мирову — 18 лет) строгого режима, оставшейся четверке — 5−5,5 года в колонии общего режима.

На последнем заседании была озвучена дата оглашения приговора — 17 октября. Приговор должны огласить завтра.