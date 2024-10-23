Мужчину засыпало грунтом в траншее возле частного дома в Гродно на глазах отца

В Гродно медики госпитализировали мужчину, которого спасатели извлекли из траншеи после того, как его засыпало грунтом, Как сообщили в МЧС, ЧП произошло в среду, 23 октября 2024 года, на частном подворье по улице Семейной в Гродно.
«По прибытии подразделений МЧС в траншее под землей на глубине около трех метров находился человек. Мужчина был в сознании, подавал звуковые сигналы», — рассказали спасатели.
Сотрудники МЧС оперативно приступили к раскопке завала, для этого был использован шанцевый инструмент, мужчину, к счастью, удалось поднять на поверхность, после чего его передали врачам скорой помощи.
Как пояснил в ходе разбирательства отец пострадавшего, при проведении земляных работ по укладке дренажа в строящемся доме, он находился наверху, в то время как его сын работал в траншее. Внезапно случилось произошло обрушение грунта и находившегося внизу пострадавшего мгновенно засыпало землей.
Добавим, что прибывшие на место медики констатировали, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, его экстренно госпитализировали.