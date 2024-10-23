Мужчину засыпало грунтом в траншее возле частного дома в Гродно на глазах отца

Как пояснил в ходе разбирательства отец пострадавшего, при проведении земляных работ по укладке дренажа в строящемся доме, он находился наверху, в то время как его сын работал в траншее. Внезапно случилось произошло обрушение грунта и находившегося внизу пострадавшего мгновенно засыпало землей.