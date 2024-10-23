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В Челябинской области ребенок возле дома упал в открытый колодец

В Озерске (ЗАТО, Челябинская область) ребенок возле дома упал в открытый колодец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Накануне в колодце проводились работы. По каким причинам рабочие его не закрыли — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел. К нашему счастью, у ребенка с собой был телефон, он смог вызвать помощь», — сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Гергенрейдер.

Он принес извинения и ребенку, и его родителям «за нерадивость коммунальщиков».

«С сегодняшнего же вечера начинаем ревизию колодцев во всем округе», — добавил он.

О том, получил ли ребенок травмы, мэр не рассказал.

несчастный случай