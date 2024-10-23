В Челябинской области ребенок возле дома упал в открытый колодец

«Накануне в колодце проводились работы. По каким причинам рабочие его не закрыли — это я выясню. Выясню и накажу виновных, допустивших этот бардак и беспредел. К нашему счастью, у ребенка с собой был телефон, он смог вызвать помощь», — сообщил в своем Telegram-канале глава города Сергей Гергенрейдер.