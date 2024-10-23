Омский «Авангард» на своем льду проиграл челябинскому «Трактору»

В среду, 23 октября, омские хоккеисты в матче чемпионата КХЛ сыграли дома с «Трактором» и уступили 3:4.
В первом отрезке команды обменялись голами. На шайбу гостей в исполнении Кадейкина на 3-й минуте омичи ответили на 5-й шайбой Павла Коледова дальним броском. Ассистировал тут ему Рид Буше. Что еще интересно, гол уральцев случился почти тут же после того, как у них закончилось меньшинство. В свою очередь, до перерыва «ястребы» еще успели растранжирить зря еще одно свое большинство.
Во втором периоде при в целом равной игре в атаке обеих команд вперед на середине всего матча вышли челябинцы. В большинстве у них забил с передач Шабанова и Дронова Семен Дер-Аргучинцев — 1:2.
Далее хозяева уже сами заполучали большинство, но его не использовали. В последней трети игры принципиально ситуация у «Авангарда» не улучшилась.
На 50-й минуте тот же Кадейкин в большинстве сделал дубль. Хотя через минуту у «ястребов» забил уже в быстром прорыве Алексей Макеев, утешение это уже было слабое — уральцы все равно вели.
В оставшееся время старания как минимум сравнять счет омичи, конечно, предприняли. А за две с небольшим минуты до сирены брали таймаут, наметив заключительный штурм. Но он и в раскладе с шестью игроками в поле без вратаря поначалу успеха не принес.
На 59-й минуте в зоне соперника хозяева проиграли вбрасывание и дали гостям провести атаку на пустые ворота. Несмотря на то, что наш игрок вис у челябинца Владимира Ткачева на плечах и всячески ему мешал, тот все равно забил.
Хотя это было еще не все. На 60-й штурм позволил омичам забить снова — отличился с передач Шарипзянова и Вея Семен Чистяков.
Итог матча — поражение 3:4, уже второе подряд. В данном матче, что интересно, «Авангард» даже ни разу не выходил вперед в счете, в отличие от игры с «Спартаком» до того. Далее наша команда дома сыграет 27 октября с «Металлургом».