Омский «Авангард» на своем льду проиграл челябинскому «Трактору»

В первом отрезке команды обменялись голами. На шайбу гостей в исполнении Кадейкина на 3-й минуте омичи ответили на 5-й шайбой Павла Коледова дальним броском. Ассистировал тут ему Рид Буше. Что еще интересно, гол уральцев случился почти тут же после того, как у них закончилось меньшинство. В свою очередь, до перерыва «ястребы» еще успели растранжирить зря еще одно свое большинство.