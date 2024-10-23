На аэрокосмическую компанию TUSAS в Анкаре напали террористы. Что известно

По данным турецких источников, один или двое террористов до сих пор (по состоянию на 19:00 мск) находятся внутри, также на территории кампуса могут оставаться сотрудники компании, поэтому полиция действует с осторожностью. Есть информация о заложниках. СМИ сообщают, что периодически слышны звуки стрельбы. В регион направлены дополнительные бригады спасателей, спецназа и медиков.