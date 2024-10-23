На аэрокосмическую компанию TUSAS в Анкаре напали террористы. Что известно

Теракт на территории турецкого авиапроизводителя: что произошло
Сообщение о теракте появилось в турецких СМИ около 16:00 мск. Перед входом в здание кампуса взорвалась машина такси и началось вооруженное столкновение между нападавшими и охраной предприятия. Террористы открыли стрельбу и вошли внутрь. Двоих из них, мужчину и женщину, ликвидировали.
По данным турецких источников, один или двое террористов до сих пор (по состоянию на 19:00 мск) находятся внутри, также на территории кампуса могут оставаться сотрудники компании, поэтому полиция действует с осторожностью. Есть информация о заложниках. СМИ сообщают, что периодически слышны звуки стрельбы. В регион направлены дополнительные бригады спасателей, спецназа и медиков.
На данный момент в результате нападения четыре человека погибли, еще 14 получили ранения, сообщил глава МВД Али Ерликая. Пострадавших эвакуировали. Сотрудник компании в телефонном разговоре сообщил «Известиям», что полиция работает на месте, его коллеги в безопасности, но он не может поделиться никакой другой информацией о происходящем.
Генеральная прокуратура начала расследование теракта. Предполагается, что нападение было совершено в ответ на призыв сложить оружие, который прозвучал накануне в адрес радикальных оппозиционных сил — Рабочей партии Курдистана (РПК) и Революционной народно-освободительной партии-фронт (DHKP-C).
TUSAS занимается проектированием, разработкой и обслуживанием воздушных платформ. Компания выпускает детали для пассажирского самолета Airbus A380 и военно-транспортного самолета Airbus A400M, производит учебно-тренировочные самолеты HÜRKUS, беспилотники ANKA и AKSUNGUR, ударные вертолеты T129 ATAK.
К настоящему моменту неизвестно, почему нападению подверглась именно эта компания.
Реакция на нападение
Практически сразу теракт прокомментировал министр МВД Турции. Он пожелал выздоровления раненым и пообещал, что общественность будет проинформирована о развитии событий. Также он попросил опираться на данные из официальных источников.
В момент атаки президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находился в Казани на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подтвердил информацию о жертвах и осудил теракт.
Российский лидер выразил соболезнования турецкому народу. Соболезнования Турции также выразили генсек НАТО Марк Рютте и делегация Евросоюза в Турции. «Мы решительно осуждаем терроризм во всех его формах и внимательно следим за развитием событий», — говорится в опубликованном в соцсети Х заявлении Рютте.
С осуждением акта терроризма и соболезнованиями в адрес убитых и пострадавших выступили руководители партий и министры, главный советник президента и спикер Великого национального собрания. Вице-президент Джевдет Йылмаз заявил о том, что атака террористов была направлена на военно-промышленный комплекс Турции, но это не остановит решительную борьбу с терроризмом.