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Пять человек попали в больницу после ДТП маршрутки с легковушкой в Минске

Пять человек оказались в больнице после ДТП с участием маршрутки и легковушки.

Источник: Комсомольская правда

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки с легковушкой в Минске, ДТП, как рассказали в милиции, случилось в среду, 23 октября 2024 года в Минске. Авария случилась около 15.00 на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Щорса.

На перекрестке маршрутное такси Fiat, за рулем которого находился 58-летний водитель, продолжило движение на красный сигнал светофора.

В какой-то момент маршрутка совершила столкновение и с легковушкой Hyundai, который начинала движение на зеленый свет.

В результате аварии трое находившейся в маршрутке пассажиров маршрутки, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai были доставлены в больницы.

Ранее мы писали о том, что в Светлогорске мужчина попал в траншею и оказался засыпанным грунтом (тут про это).