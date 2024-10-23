Пять человек попали в больницу после ДТП маршрутки с легковушкой в Минске

Пять человек попали в больницу после столкновения маршрутки с легковушкой в Минске, ДТП, как рассказали в милиции, случилось в среду, 23 октября 2024 года в Минске. Авария случилась около 15.00 на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Щорса.
На перекрестке маршрутное такси Fiat, за рулем которого находился 58-летний водитель, продолжило движение на красный сигнал светофора.
В какой-то момент маршрутка совершила столкновение и с легковушкой Hyundai, который начинала движение на зеленый свет.
В результате аварии трое находившейся в маршрутке пассажиров маршрутки, а также водитель и пассажир автомобиля Hyundai были доставлены в больницы.
Ранее мы писали о том, что в Светлогорске мужчина попал в траншею и оказался засыпанным грунтом (тут про это).