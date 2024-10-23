Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что количество погибших при нападении террористов на объект аэрокосмической корпорации TUSAS в Анкаре увеличилось до пяти, а число раненых — до 22. Сам объект сейчас взят под контроль полицией. В нападении принимали участие два боевика, мужчина и женщина. Они оба ликвидированы. Сейчас сотрудникам корпорации ничего не угрожает. По словам министра, за нападением стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК).