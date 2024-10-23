Число жертв теракта в Анкаре выросло до пяти

«Сюда быстро прибыли наши подразделения жандармерии и полиции, а также наша группа специального назначения. Один — женщина, другой — мужчина», — сказал он (цитата по CNN Turk).
По словам корреспондента турецкого медиаконгломерата Ciner Media (владеет газетой Haberturk, Haberturk TV и Haberturk Radio) террористы подъехали к объекту на коммерческом такси и убили водителя. Затем боевики направились к служебному входу объекта, открыв стрельбу. У входа располагается отдел кадров, там, по словам корреспондента, на короткое время террористы захватили заложников.
Сегодня, 23 октября, вечером у въезда в штаб-квартиру TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации, прогремели два взрыва и началась стрельба. По данным российского посольства, среди погибших или пострадавших нет граждан России. Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани выразил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом.