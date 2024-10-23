ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана и офису «Аль-Маядин» в Бейруте

Телекомпания «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщила, что израильский авиаудар был нанесен по офису в Бейруте, где находилась редакция телеканала. Журналисты возложили ответственность за нападение на Израиль, охарактеризовав атаку как «варварскую». Телеканал добавил, что с начала бомбардировок Ливана Израилем всех сотрудников перевели в другие места для продолжения работы. О нанесенном ущербе не сообщается.