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ВВС Израиля ударили по зданию у посольства Ирана и офису «Аль-Маядин» в Бейруте

Истребители израильских ВВС нанесли новые ракетные удары по ливанской столице Бейруту. Источник в службе гражданской обороны сообщил ТАСС, что одна из выпущенных ракет уничтожила в квартале Узай в южном пригороде дом недалеко от места расположения посольства Ирана в Ливане.

Источник: Reuters

Телекомпания «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщила, что израильский авиаудар был нанесен по офису в Бейруте, где находилась редакция телеканала. Журналисты возложили ответственность за нападение на Израиль, охарактеризовав атаку как «варварскую». Телеканал добавил, что с начала бомбардировок Ливана Израилем всех сотрудников перевели в другие места для продолжения работы. О нанесенном ущербе не сообщается.

С конца сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит авиаудары по югу Ливана и Бейруту, уничтожая инфраструктуру движения «Хезболла». Израильские военные также проводят ограниченные наземные рейды против объектов «Хезболлы» в приграничных районах на юге соседней страны. Бойцы движения, со своей стороны, проводят ракетные атаки на израильскую территорию.