Минимум 35 человек пострадали в результате взрыва в школе Чили

По ее данным, школьники изготавливали бутылки с зажигательной смесью в туалете учебного заведения, чтобы позже бросить их в протестующих, когда один из них взорвался. Официальной версии, что стало причиной взрыва нет.
Уточняется, что 11 школьников были госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами, затронувшими дыхательную систему. Остальные ученики получили более легкие ожоги. Власти проводят расследование случившегося.
Ранее, 22 августа, шесть человек погибли и еще пять пострадали в результате взрыва полицейского автомобиля в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По информации представителя полицейского управления движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), погибли по меньшей мере шесть учеников религиозной школы. Еще один ученик и четыре члена «Талибана» получили ранения.