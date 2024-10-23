Минимум 35 человек пострадали в результате взрыва в школе Чили

Ранее, 22 августа, шесть человек погибли и еще пять пострадали в результате взрыва полицейского автомобиля в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По информации представителя полицейского управления движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), погибли по меньшей мере шесть учеников религиозной школы. Еще один ученик и четыре члена «Талибана» получили ранения.