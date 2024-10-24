Власти Турции не исключили причастность РПК к теракту в Анкаре

Нападение на объект авиационного завода TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре произошло днем 23 октября. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники A Haber рассказали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и сначала бросили ручную гранату. В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации по меньшей мере двух террористов.