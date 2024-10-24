Власти Турции не исключили причастность РПК к теракту в Анкаре

К нападению на здание Турецкой аэрокосмической компании (TUSAŞ) может быть причастна Рабочая партия Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, заявил глава МВД Али Ерликая, передает Haberturk.
По его словам, данные о личностях террористов и их принадлежности к какой-либо организации будут обнародованы после завершения работы по идентификации.
Нападение на объект авиационного завода TUSAŞ в районе Кахраманказан в Анкаре произошло днем 23 октября. Сначала у здания произошел взрыв, после чего боевики с автоматами проникли через проходную. Источники A Haber рассказали, что они подъехали к зданию на автомобиле такси и сначала бросили ручную гранату. В результате атаки погибли пять человек, 22 пострадали. МВД Турции сообщило о ликвидации по меньшей мере двух террористов.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган находится в Казани на саммите БРИКС. Источники Yeni Safak сообщили, что он покинет встречу утром 24 октября, прервав программу своего визита. Комментируя теракт, Эрдоган заявил, что атака была направлена против «полностью независимой Турции», Анкара продолжит борьбу с террористическими угрозами.