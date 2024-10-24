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Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

КАИР, 24 окт — РИА Новости. Авиация США и Великобритании в среду поздно вечером нанесла два авиаудара по международному аэропорту в городе Ходейда на западе Йемена, который контролирует правящее на севере страны шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), сообщил РИА Новости йеменский военный источник.

Источник: Reuters

«Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов», — сказал источник.

Он указал, что «удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда».

Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты «Ансар Алла» в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.

С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.