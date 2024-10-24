Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.