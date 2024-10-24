Авиация США и Великобритании нанесла удары по аэропорту на западе Йемена

«Истребители США и Великобритании возобновили в среду бомбардировку Ходейды, нанеся два авиаудара по международному аэропорту Ходейды, где также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолётов», — сказал источник.
Он указал, что «удары были нанесены после интенсивных полетов в воздушном пространстве провинции Ходейда».
Бомбардировка произошла после того, как в прошлую пятницу американские и британские истребители совершили два налета на объекты «Ансар Алла» в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф в 70 километрах к северо-западу от провинции Ходейда.
С начала года США и Великобритания стали наносить удары по Йемену, стремясь лишить хуситов военного арсенала и заставить их прекратить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, которые они начали в октябре прошлого года в поддержку палестинцев в секторе Газа.