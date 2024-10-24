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Врачи спасли все пальцы мальчику, упавшему на эскалаторе в метро Петербурга

Отец ребёнка рассказал, что четырёхлетний мальчик занимается музыкой.

Источник: Аргументы и факты

Медики спасли все пальцы четырёхлетнему мальчику, рука которого оказалась зажата между движущимися ступенями в метро в Петербурге, информирует Telegram-канал SHOT.

«Врачи недавно завершили сложную четырёхчасовую операцию, в ходе которой сумели сшить сухожилия», — говорится в публикации.

Журналисты уточнили, что в результате случившегося ребёнку «раздробило руку».

В рамках реабилитации мальчик проведёт в медучреждении около десяти дней. Кроме того, около двух месяцев на руку будет наложен гипс.

Отец мальчика Вениамин Ракивин рассказал, что его сын увлекается музыкой. Ребёнок играет на фортепиано, губной гармошке, а также джембе. Сам Ракивин является лидером панк-группы «ДЕЛО ВЪ ШЛЯПЕ».

Напомним, инцидент случился на станции «Площадь Восстания-1». Ребёнок находился на эскалаторе вместе с отцом.