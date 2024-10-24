Турция проводит операцию против курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре

«23 октября 2024 года была проведена операция ВВС против террористических объектов на севере Ирака и Сирии, чтобы предотвратить террористические нападения на наш народ и силы безопасности путем нейтрализации РПК… В общей сложности уничтожено 32 объекта, принадлежащих террористам. Операции продолжатся», — сказано в комментарии ведомства (цитата по телеканалу TRT Haber).
Ранее возможную причастность представителей РПК к теракту в Анкаре допустил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Сегодня, 23 октября, вечером у въезда в штаб-квартиру аэрокосмической компании TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации и, прогремели два взрыва. Предварительно, взорвался автомобиль, затем началась перестрелка. Погибли 5 человек, пострадали 22. Двое исполнителей теракта убиты. За нападением стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, сообщало турецкое МВД. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Он в связи в происшествием прервет визит в Казань и вернется в Турцию завтра, 24 октября.