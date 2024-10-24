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Сотрудники ЕР в Перми выйдут на работу в другое помещение из-за пожара

Офис полностью выгорел изнутри.

Источник: Аргументы и факты

Первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев рассказал, что 24 октября сотрудники офиса выйдут на работу в другое помещение из-за пожара.

«Сгорел рабочий кабинет, где располагается организационный отдел. С завтрашнего дня исполком будем размещать в других помещениях», — пояснил Вячеслав Григорьев корреспонденту perm.aif.ru.

Остальные кабинеты пострадали от гари и копоти. Также в офисе выбиты окна. После случившегося в помещении придётся делать ремонт.

Напомним, пожар произошёл вечером 23 октября. Очевидцы рассказали о двух девушках, которые подожгла офис. Перед этим они разбили окно. Во время поджога на одной из них загорелась куртка.

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