Что произошло в Иркутске в ночь на 24 октября 2024: последние новости

Пенсионерка на иномарке сбила двух девочек переходивших дорогу. 23 октября в Ангарском горсуде ей огласили приговор. Женщина раскаялась и выплатила моральную компенсацию. Учитывая это ей ограничили свободу на год и на два запретили водить транспортные средства.