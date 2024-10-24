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Что произошло в Иркутске в ночь на 24 октября 2024: последние новости

Пожар повредил более 570 квадратных метров крыши гаража в Черемхово.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Крупный пожар разгорелся в гараже для грузовых авто в Черемхово. Пламя бушевало на площади 576 квадратных метров. Огонь сильно повредил крышу. Его тушили 12 пожарных. Технику успели вовремя эвакуировать, а пострадавших — избежать.

Тепловоз и вагон загруженный металлом сошли с рельсов в Иркутской области. Авария произошла неподалеку от станции Зима. Отметим, что движение поездов не было остановлено и они курсировали по расписанию. Идет доследованная проверка.

Пенсионерка на иномарке сбила двух девочек переходивших дорогу. 23 октября в Ангарском горсуде ей огласили приговор. Женщина раскаялась и выплатила моральную компенсацию. Учитывая это ей ограничили свободу на год и на два запретили водить транспортные средства.