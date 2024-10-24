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Почти 400 пассажиров парома в Турции эвакуированы из-за угрозы взрыва

Почти 400 пассажиров парома Стамбул — Бурса в Турции эвакуированы в связи с угрозой взрыва, сообщило агентство IHA. Саперы и кинологи проверяли место ЧП в течение полутора часов, угроза оказалась ложной.

Источник: AP 2024

«Было получено сообщение о бомбе, заложенной на пароме между стамбульским портом Эминёню и портом Муданья в провинции Бурса. Эвакуированы 380 пассажиров», — рассказали агентству источники в органах безопасности. Пассажиры отмененного рейса отправились в Муданью на другом пароме с задержкой в 2,5 часа, пишет агентство.

Сегодня, 23 октября, вечером у въезда в штаб-квартиру аэрокосмической компании TUSAS, занимающейся проектированием и модернизацией авиации и, прогремели два взрыва. Предварительно, взорвался автомобиль, затем началась перестрелка. Погибли 5 человек, пострадали 22. Двое исполнителей теракта убиты. За нападением стоит запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана, сообщало турецкое МВД. Президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану. Он в связи в происшествием прервет визит в Казань и вернется в Турцию завтра, 24 октября.