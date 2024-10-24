SHOT: в Москве BMW и Toyota врезались в дом на Патриарших прудах

Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в российской столице, сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился на Патриарших прудах. Столкнулись автомобили BMW и Toyota. После столкновения оба автомобиля въехали в фасад дома. Журналисты уточнили, что речь идёт о магазине.
По предварительным данным, произошёл дорожный конфликт. Водители, как утверждается в публикации, не поделили дорогу и устроили гонки.
Пострадали водителя Toyota и пассажира BMW госпитализированы. Пассажиру Toyota помощь оказана на месте.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы иномарка протаранила четыре припаркованные машины и задела прохожих.