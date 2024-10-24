Олбани
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развожаев: на всей территории Севастополя работает ПВО

Все службы привели в состояние боевой готовности.
Источник: Аргументы и факты

Ракетную опасность объявили на всей территории Севастополя, проинформировал губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика!», — говорится в публикации Развожаева в Telegram.

Он подчеркнул, что в городе работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, губернатор Севастополя добавил, что все службы находятся в состоянии боевой готовности.

«В Севастополе работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — написал Развожаев.

Он призвал местных жителей сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.

Ранее Развожаев заявил, что Вооружённые силы Украины применяют ложные цели, это вызывает кратковременные сигналы тревоги и их последующую отмену.