Авиация США и Великобритании ударила по аэропорту в Йемене

Американская и британская авиация атаковала международный аэропорт в городе Ходейда на западе Йемена. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на йеменский военный источник.
По данным ресурса, всего было нанесено два авиационных удара. Объект, который пострадал, контролирует правящее на севере страны шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы).
«В аэропорту также находится взлетно-посадочная полоса для военных самолетов», — указали источники.
Удары были нанесены после того, как в небе над провинцией Ходейда пролетело несколько воздушных суден.
Ранее сообщалось, что американские и британские истребители совершили два налета на объекты хуситов. Операции были проведены в прибрежном районе в месте Рас-Исса в округе Ас-Салиф.