Трое подростков за вознаграждение совершили теракт в Иркутской области

Сам поджог они сняли на видео и отправили куратору. А за совершенное каждый получил по 15 тысяч рублей. Помимо этого они признались в поджоге вышки сотовой связи. Один из подростков рассказал, что поступало еще одно задание — сжечь самолет, но они отказались ввиду опасности.