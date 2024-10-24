Трое подростков за вознаграждение совершили теракт в Иркутской области

В Иркутской области задержали троих подростов в возрасте от 15 до 17 лет. В конце сентября 2024 они взломали и подожгли железнодорожный релейный шкаф. Данные действия квалифицируются как террористический акт. Об этом КП-Иркутск сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
— Правоохранители изъяли следы нефтепродуктов и орудия взлома, а после оперативно установили личности подозреваемых и задержали их. Подростки рассказали, что выполняли указания, которые получили от неизвестного через мессенджер, — рассказывает Ирина Волк.
Сам поджог они сняли на видео и отправили куратору. А за совершенное каждый получил по 15 тысяч рублей. Помимо этого они признались в поджоге вышки сотовой связи. Один из подростков рассказал, что поступало еще одно задание — сжечь самолет, но они отказались ввиду опасности.
Напомним, следователи ЛО МВД России тогда завели уголовное дело, а фигурантов заключили под стражу. Все материалы дела передали в СКР. Об окончательном приговоре на данный момент официальной информации нет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что тепловоз и вагон с металлом сошли с рельсов в Приангарье.