Мошенники пять часов убеждали женщину отправить им деньги в Иркутской области

Мошенники беспрерывно разговаривали с жительницей Шелеховского района на протяжении пяти часов и заставили перевести крупную сумму. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
С женщиной связался якобы оператор сотовой связи и предложил переоформить договор, после чего убедил назвать все коды, которые пришли в СМС. Она понимала, что это говорит с мошенниками, но те были слишком убедительны.
Через некоторое время ей позвонил «представитель» силовой структуры и сообщил, что неизвестные оформили кредит на ее имя и перенаправили его иностранным агентам.
— Мужчина попросил включить видеосвязь и, убедившись, что 60-летняя женщина находится в помещении одна, дал алгоритм дальнейших действий, — рассказывают в полиции.
При этом они на протяжении пяти часов не давали ей повесить трубку, запрещали отвечать на звонки, не сообщать о случившемся и покинуть рабочее место, чтобы рядом точно никого не было.
В итоге женщина оформила кредит, доехала до банкомата и перевела все деньги на «безопасный счет». Она лишилась 85 тысяч рублей. Сейчас правоохранители завели уголовное дело.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки из Иркутской области за деньги совершили теракт.