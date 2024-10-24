Хотела заработать: студентка из Лесозаводска подожгла военкомат

По информации комиссии, в прошлом году девушка согласилась на предложение украинского заказчика, который за поджог военкомата обещал ей 50 000 рублей. Деньги она получила, вот только в течение суток ее задержали (кадры мы опубликовали в нашем telegram-канале). Было заведено уголовное дело по статье о террористическом акте.