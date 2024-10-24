Хотела заработать: студентка из Лесозаводска подожгла военкомат

В Лесозаводске студентка, желая заработать, согласилась поджечь Первомайский военкомат во Владивостоке. После преступления ее задержали в течение суток, а в этом году ей вынесли приговор, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на антитеррористическую комиссию Приморья.
По информации комиссии, в прошлом году девушка согласилась на предложение украинского заказчика, который за поджог военкомата обещал ей 50 000 рублей. Деньги она получила, вот только в течение суток ее задержали (кадры мы опубликовали в нашем telegram-канале). Было заведено уголовное дело по статье о террористическом акте.
«Тихоокеанским флотским военным судом признана виновной в поджоге военного комиссариата во Владивостоке. Суд сложил наказания с ранее вынесенного приговора по делу о наркотиках и назначил наказание в виде 14 лет колонии общего режима».