У омских врачей появился уникальный аппарат для мылышей с нарушением дыхания

Елена Каташова, врач анестезиолог-реаниматолог роддома № 6 в интервью телеканалу Россия в эфире ГТРК «Иртыш», отмечает, что оксид азота расширяет легочные сосуды, в легкие поступает больше крови, и тяжесть дыхательной недостаточности уменьшается. При использовании у новорожденных детей не было выявлено никаких отрицательных моментов, только положительные. Терапию уже прошли пятеро новорожденных малышей, все они с положительной динамикой выписаны домой.