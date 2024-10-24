У омских врачей появился уникальный аппарат для мылышей с нарушением дыхания

Новое оборудование позволяет без риска для новорожденного нормализовать его дыхание. В основе — российская разработка, которая позволяет самостоятельно, внутри аппарата без использования баллонов, вырабатывать оксид азота, который стимулирует дыхательную деятельность ребенка. Терапия может проводиться продолжительное время без риска для новорожденного.
Елена Каташова, врач анестезиолог-реаниматолог роддома № 6 в интервью телеканалу Россия в эфире ГТРК «Иртыш», отмечает, что оксид азота расширяет легочные сосуды, в легкие поступает больше крови, и тяжесть дыхательной недостаточности уменьшается. При использовании у новорожденных детей не было выявлено никаких отрицательных моментов, только положительные. Терапию уже прошли пятеро новорожденных малышей, все они с положительной динамикой выписаны домой.
Владимир ВЕЛЕНГУРИН.
Ежегодно в роддоме № 6 появляются на свет около трех тысяч детей, и около 6% требует специальную терапию с использованием ИВЛ из-за разного рода патологий новорожденных: внутриутробная пневмония, сепсис, тяжелая дыхательная недостаточность. Именно в таких случаях необходим современный оксидный ингалятор.
Врачи-реаниматологи уверены, что новый аппарат поможет спасти жизни многих «тяжелых» детей. После лечения малыш обязательно сможет дышать самостоятельно.