250 тысяч рублей взыскали в пользу сбитого на дороге ребенка в Хабаровском крае

В Хабаровском крае по решению суда в пользу пострадавшего в ДТП ребенка взыскали 250 тысяч рублей моральной компенсации. В суд обратилась прокуратура Николаевска-на-Амуре. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Виновником аварии стал пьяный водитель «Тойоты Марк 2». Он не справился с управлением и съехал с дороги в районе жилого массива по улице Луначарского в Николаевске-на-Амуре. В результате он наехал на восьмилетнего мальчика.
«В тот же день ребенок поступил в хирургическое отделение, впоследствии направлен в лечебное учреждение Хабаровска в связи с осложнениями. Проведена операция, установлена пластина в области ступни на левой ноге», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 250 тысяч рублей. Ответчик решение обжаловал, однако ему отказали.
Судебное постановление вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры.