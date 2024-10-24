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86-летнюю женщину задавил грузовик в Иркутске

23 октября утром на улице Новаторов водитель грузовика задавил пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Иркутска.

Источник: УГИБДД РФ по Иркутской области

Инцидент произошёл около дома № 18. 34-летний водитель грузовика Hino двигался задним ходом и сбил 86-летнюю женщину. Пенсионерка скончалась на месте до прибытия медиков.

Полиция проводит проверку.