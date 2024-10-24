«Бесчеловечный акт»: Токаев об атаке террористов в Турции

Об этом сообщает пресс-служба главы Казахстана Акорда.
«С глубокой скорбью воспринял сообщение о произошедшей трагедии. Казахстан решительно осуждает этот бесчеловечный акт, направленный против мирных граждан. В этот трудный час, разделяя горечь невосполнимой утраты с семьями погибших, выражаю искренние соболезнования вам и всему турецкому народу. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим».
Напомним, террористическая атака была совершена на здание аэрокосмической корпорации TUSAŞ близ Анкары.
Были опубликованы кадры начала теракта. К зданию подъехал желтый автомобиль, после чего выскочившие из него террористы открыли шквальный огонь по людям.
По последним данным, опубликованным «Анадолу», погибли 5 человек, еще 22 получили ранения.
TUSAŞ занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan, ударных беспилотников Anka, модернизацией истребителей F-16. Помимо производственного центра, в этом районе находится центр испытаний космических кораблей и спутников USET.