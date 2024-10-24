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Житель Омской области избил пенсионера ради 800 рублей

73-летний житель Исилькульского района обратился в полицию и рассказал, что его в собственном доме ограбил неизвестный.

73-летний житель Исилькульского района обратился в полицию и рассказал, что его в собственном доме ограбил неизвестный.

Злоумышленник зашёл на участок через открытую калитку, а затем выбил входную дверь и ворвался в дом. Там мужчина несколько раз ударил хозяина кулаком в грудь, забрал 800 рублей и скрылся.

Полицейские предположили, что он мог сразу пойти тратить деньги. И действительно, камера видеонаблюдения на одной из торговых точек запечатлела подозреваемого, которого опознал пенсионер.

36-летнего мужчину задержали. Ранее он уже не раз был судим за имущественные преступления, в том числе и за грабежи. Возбуждено уголовное дело.