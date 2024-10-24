Линден Вей: «Наш третий гол не так уж важен, плохо, что “Авангард” все равно проиграл»

«Авангард» 23 октября на омском льду в игре чемпионата КХЛ встретился с «Трактором» и потерпел поражение. Встречу оценил нападающий Линден Вей — один из ассистентов в голе Семена Чистякова, когда в его результате счет в концовке и стал итоговым, 3:4.
По мнению форварда, в ситуации, когда команда в целом проиграла, даже гол с его участием в концовке итоговой бодрости игрокам не добавил.
— Получается, команда показала, что может забивать, тогда главное было сегодня как можно меньше пропускать?
— Конечно, понятно, что лучше не пропускать. Но при этом у нас были моменты для гола при расстановке и «5 на 5», и в большинстве, хотя там и не удалось их реализовать. Постоянно шайбу нужно выводить из нашей зоны, больше действовать в зоне своей атаки, тогда результат будет. Реализовывать моменты, когда они случаются.
— Почему в большинстве сегодня были проблемы со входом в зону, и при этом было сложно доставлять туда шайбу? Чем оппонировали гости в меньшинстве, раз они сумели не пропустить?
— Соперник действовал агрессивно, мы же играли не так остро и агрессивно с шайбой, как нужно было. Недаром он сейчас идет на первом месте в конференции. Такие моменты нужно реализовывать, так что хорошо было бы, если бы мы забили хотя бы один гол в большинстве. Но не получилось.
— Как оцените лично свою игру?
— Хороший вопрос. Я считаю, каждый, кто находится в нашей раздевалке, способен показывать игру еще лучше. Когда в целом дело не ладится, то бремя должны на себя брать те, кто играет по времени больше, это нужно осознавать всем, конечно, чтобы исправлять положение.
— Полноценно дебютировал в КХЛ молодой Павел Леука, как вам показалась сегодня его игра?
— Играл он хорошо, старательно, при том, что первый свой матч проводить всегда непросто. Думаю, он будет прибавлять и прогрессировать.
— Насколько расстраивает то, что соперник сегодня все время вел в счете, либо максимум была ничья? А «Авангарду» не удалось выйти вперед ни разу.
— Мы неплохо начали, но оппоненты реализовали свои шансы. Понятно, что лучше, когда ведешь в счете ты. Но такие ситуации бывают.
— Что касается гола с вашим участием, ободряет ли то, что тем самым сделали счет 3:4, сами возродили интригу, не бросили бороться до конца?
— Нет, потому что порадовало и ободрило бы, если бы мы забили еще один, и тем самым стало бы 4:4. А поскольку мы все равно проиграли, то нет, потому что нам сейчас не нужно ничего, кроме побед.
Следующий матч у «Авангарда» тоже дома, 27 октября, против «Металлурга».