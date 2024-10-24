Линден Вей: «Наш третий гол не так уж важен, плохо, что “Авангард” все равно проиграл»

— Конечно, понятно, что лучше не пропускать. Но при этом у нас были моменты для гола при расстановке и «5 на 5», и в большинстве, хотя там и не удалось их реализовать. Постоянно шайбу нужно выводить из нашей зоны, больше действовать в зоне своей атаки, тогда результат будет. Реализовывать моменты, когда они случаются.