Омский водитель оштрафован на 69 600 рублей за 95 нарушений ПДД

Привлечь его к ответственности было невозможно из-за того, что прежний владелец снял автомобиль с регистрации, а новый не успел его зарегистрировать в течение 8 месяцев. Благодаря автоматизированной системе «Паутина», автомобиль был остановлен в Ленинском округе. За рулём находился мужчина 1995 года рождения.