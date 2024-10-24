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Омский водитель оштрафован на 69 600 рублей за 95 нарушений ПДД

В Омске сотрудники центра автоматизированной фиксации административных правонарушений обнаружили водителя «Крайслера», который практически ежедневно нарушал ПДД.
Источник: Комсомольская правда

В Омске задержали водителя, который «задолжал» штрафов на 69 тысяч рублей. Водитель белого «Крайслера» совершил 95 нарушений, в основном связанных с превышением скорости. Лихача удалось найти с помощью камер фотовидеофиксации.

Привлечь его к ответственности было невозможно из-за того, что прежний владелец снял автомобиль с регистрации, а новый не успел его зарегистрировать в течение 8 месяцев. Благодаря автоматизированной системе «Паутина», автомобиль был остановлен в Ленинском округе. За рулём находился мужчина 1995 года рождения.

Теперь владельцу «Крайслера» предстоит зарегистрировать свой автомобиль и оплатить штрафы. В случае неуплаты сумма штрафов будет удваиваться.